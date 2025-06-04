ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в мае выросло на 37 тыс.

Москва, 4 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в мае выросло с учётом сезонных колебаний на 37 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 111 тыс.

В апреле число рабочих мест увеличилось на 60 тыс., пересмотрено с 62 тыс.

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в мае уменьшилось на 13 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) выросло на 49 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) сократилось на 3 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг выросло на 36 тыс., в сферах производства, добычи полезных ископаемых и строительства сократилось на 2 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 6 июня.

Аналитики прогнозируют увеличение в рамках отчета NFP числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в мае на 130 тыс. после расширения на 177 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, не изменится и составит 4.2%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.