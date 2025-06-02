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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 июня 2025 г.Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing СШ...
02.06.2025 17:06

Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing США в мае оказалась лучше прогноза

Москва, 2 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента индекса деловой активности в обрабатывающем секторе США (ISM Manufacturing), указывающая на изменение цен в промышленности, в мае снизилась до 69.4 против 69.8 месяцем ранее.

Тем не менее, ценовая компонента по-прежнему превышает пороговую отметку 50 пунктов, отделяющую рост от спада, что указывает на сохранение инфляционного давления в промышленности США.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 70.2.

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