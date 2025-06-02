Индекс PMI Manufacturing США за май пересмотрен в сторону понижения

Москва, 2 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в обрабатывающем секторе США (PMI Manufacturing) за май пересмотрен в сторону понижения, составив 52.0 против 52.3 в предварительном отчёте.

Тем не менее, индекс по-прежнему превышает пороговую отметку 50.0, указывая на расширение деловой активности в обрабатывающем секторе США.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра на уровне 52.3.

В апреле значение индекса составило 50.2.