Курс доллара 78.8549   Курс евро 89.9267  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости2 июня 2025 г.Индекс PMI Manufacturing США за май пересмотрен...
02.06.2025 16:47

Индекс PMI Manufacturing США за май пересмотрен в сторону понижения

Москва, 2 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в обрабатывающем секторе США (PMI Manufacturing) за май пересмотрен в сторону понижения, составив 52.0 против 52.3 в предварительном отчёте.

Тем не менее, индекс по-прежнему превышает пороговую отметку 50.0, указывая на расширение деловой активности в обрабатывающем секторе США.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра на уровне 52.3.

В апреле значение индекса составило 50.2.

Другие новости

02.06.2025
17:08
ФАС рассмотрит обращение ассоциации дилеров о запрете прямых продаж авто производителями
02.06.2025
17:07
Расходы на строительство в США в апреле сократились на 0.4%
02.06.2025
17:06
Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing США в мае оказалась лучше прогноза
02.06.2025
17:05
Индекс ISM Manufacturing США в мае умеренно снизился
02.06.2025
16:47
Индекс PMI Manufacturing США за май пересмотрен в сторону понижения
02.06.2025
16:08
Суд отклонил кассацию российского изобретателя, судившегося с Apple из-за патента
02.06.2025
15:58
Российский рынок акций демонстрирует заметное снижение днем в понедельник
02.06.2025
15:35
В США проверяют компании индийского миллиардера на предмет покупки иранской нефти - WSJ
02.06.2025
14:58
Партнер "Ростеха" разработал решение на основе ИИ для снижения числа ДТП с самокатами
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.