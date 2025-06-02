Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 2 июня

Москва, 2 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:00 мск Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, финал;
09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;
09:30 мск Розничные продажи в Швейцарии;
10:00 мск: ВВП Швейцарии;
10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии;
10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии;
10:50 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, финал;
10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, финал;
11:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, финал;
11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании;
11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit, финал;
17:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США;
17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США;
17:00 мск: Расходы на строительство в США;
17:15 мск Выступление президента ФРБ Далласа Лори Логана;
19:45 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби;
20:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла.