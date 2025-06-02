Курс доллара 78.8549   Курс евро 89.9267  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости2 июня 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
02.06.2025 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 2 июня

Москва, 2 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:00 мск Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, финал;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;

09:30 мск Розничные продажи в Швейцарии;

10:00 мск: ВВП Швейцарии;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии;

10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии;

10:50 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, финал;

11:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, финал;

11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании;

11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit, финал;

17:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США;

17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США;

17:00 мск: Расходы на строительство в США;

17:15 мск Выступление президента ФРБ Далласа Лори Логана;

19:45 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби;

20:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла.

Другие новости

02.06.2025
11:00
Концепция научно-технического сотрудничества РФ включает связи с дружественными странами
02.06.2025
10:38
Российский рынок акций к началу основной сессии компенсировал часть утреннего падения
02.06.2025
10:07
Сеть Azimut Hotels открыла свой первый отель на бальнеологическом курорте в Соль-Илецке
02.06.2025
09:46
ОДК внедрила IT-систему послепродажной поддержки двигателей новых российских самолетов
02.06.2025
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 2 июня
02.06.2025
09:18
ЕАБР прогнозирует сохранение высокого роста заработных плат в Белоруссии
02.06.2025
07:07
Российский рынок акций падает в начале утренней торговой сессии более чем на 2%
02.06.2025
04:54
Китай отвергает обвинения США в нарушении договоренностей по торговле - власти
02.06.2025
00:06
Срок подачи в ФНС отчетов по зарубежным счетам россиян истекает 2 июня
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.