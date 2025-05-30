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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 мая 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 2 июня

Москва, 30 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:00 мск Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, финал;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;

09:30 мск Розничные продажи в Швейцарии;

10:00 мск: ВВП Швейцарии;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии;

10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии;

10:50 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, финал;

11:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, финал;

11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании;

11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit, финал;

17:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США;

17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США;

17:00 мск: Расходы на строительство в США;

17:15 мск Выступление президента ФРБ Далласа Лори Логана;

19:45 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби;

20:00 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла.

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