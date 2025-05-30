Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за май пересмотрен в сторону повышения, инфляционные ожидания снизились

Москва, 30 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за май пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением и составил 52.2.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 51.1 с предварительного уровня 50.8.

В апреле значение индекса составило 52.2.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, во второй половине мая составил 6.6% против 7.3% в начале месяца и 6.5% в апреле.