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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 мая 2025 г.Годовая инфляция в США в апреле замедлилась
вчера 15:50

Годовая инфляция в США в апреле замедлилась

Москва, 30 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в апреле вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1%.

В марте базовая инфляция увеличилась на 0.1% (пересмотрено с +0.0%).

В годовом сравнении базовый индекс core PCE в апреле вырос на 2.5% против 2.7% в марте (пересмотрено с +2.6%).

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в апреле вырос на 2.1% в годовом сравнении против 2.3% марте.

По сравнению с предыдущим месяцем головной индекс расходов на личное потребление вырос на 0.1% после нулевого изменения в марте.

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