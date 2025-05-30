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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 мая 2025 г.Личные доходы американских потребителей в апрел...
вчера 15:47

Личные доходы американских потребителей в апреле увеличились на 0.8%, личные расходы выросли на 0.2%

Москва, 30 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в апреле выросли на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.7% в марте (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики прогнозировали рост апрельского показателя на 0.3%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце выросли на 0.7% после повышения на 0.7% в марте (пересмотрено с +0.5%).

Личные расходы американских потребителей в апреле выросли на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.7% в марте.

Аналитики ожидали повышения потребительских расходов в апреле на 0.2%.

Норма сбережений в апреле составила 4.9% против 4.3% месяцем ранее (пересмотрено с 3.9%).

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