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mfd.ruНовостиФинансовые новости21 мая 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 21 мая

Москва, 21 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск Торговый баланс Новой Зеландии;

02:00 мск: Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли;

02:50 мск: Торговый баланс Японии;

03:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании;

09:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании;

09:00 мск: Индекс розничных цен в Великобритании;

11:00 мск: Доклад ЕЦБ о финансовой стабильности;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде;

15:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

19:15 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;

19:15 мск: Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

N/A мск: Саммит G7;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.

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