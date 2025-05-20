Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 20 апреля

Москва, 20 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
07:30 мск Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
07:30 мск: Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;
07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;
09:00 мск Индекс цен производителей Германии;
11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны;
11:00 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;
15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде;
15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде;
16:00 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;
16:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне;
N/A мск: Саммит G7;
N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.