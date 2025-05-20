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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 мая 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 20 апреля

Москва, 20 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

07:30 мск Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

07:30 мск: Отчёт Резервного Банка Австралии по монетарной политике;

07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

09:00 мск Индекс цен производителей Германии;

11:00 мск: Платёжный баланс еврозоны;

11:00 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в Канаде;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Канаде;

16:00 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;

16:00 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне;

N/A мск: Саммит G7;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай.

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