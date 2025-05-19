Москва, 19 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в апреле снизился на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.8% в марте (пересмотрено с -0.7%).

Аналитики прогнозировали снижение апрельского показателя на 0.7%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.