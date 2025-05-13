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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 мая 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 13 мая

Москва, 13 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC;

02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

02:50 мск: Денежная база М2 в Японии;

03:30 мск Индекс потребительского доверия в Австралии;

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании;

09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании;

09:00 мск: Уровень безработицы в Великобритании;

11:45 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW;

13:00 мск: Индекс оптимизма в малом бизнесе США;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США;

16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании;

18:00 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае.

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