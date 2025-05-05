Индекс ISM Services США в апреле неожиданно вырос

Москва, 5 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в апреле вырос до 51.6 пункта против 50.8 месяцем ранее.

В наибольшей степени выросла ценовая компонента индекса, а также компонента товарных запасов – на 4,2 и 3,1 п.п. соответственно.

Таким образом, индекс остался в положительной области, превышая пороговую отметку 50.0. Это указывает на расширение деловой активности в сфере услуг США, при этом быстрее, чем в марте.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 50.2.