Курс доллара 80.9644   Курс евро 91.9169  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости5 мая 2025 г.Индекс ISM Services США в апреле неожиданно вырос
05.05.2025 17:16

Индекс ISM Services США в апреле неожиданно вырос

Москва, 5 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в апреле вырос до 51.6 пункта против 50.8 месяцем ранее.

В наибольшей степени выросла ценовая компонента индекса, а также компонента товарных запасов – на 4,2 и 3,1 п.п. соответственно.

Таким образом, индекс остался в положительной области, превышая пороговую отметку 50.0. Это указывает на расширение деловой активности в сфере услуг США, при этом быстрее, чем в марте.

Аналитики прогнозировали снижение показателя до 50.2.

Другие новости

05.05.2025
19:00
Темпы роста ВВП России в I квартале с учетом календарного фактора превысили 2% - МЭР
05.05.2025
18:36
Количество жалоб на финансовые услуги в I квартале выросло почти на 1/4, до 95 тыс - ЦБ РФ
05.05.2025
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 6 мая
05.05.2025
17:56
"Севастопольское авиационное предприятие" передается "Ростеху" по указу президента
05.05.2025
17:16
Индекс ISM Services США в апреле неожиданно вырос
05.05.2025
16:55
Индекс PMI Services США за апрель пересмотрен в сторону понижения
05.05.2025
16:34
Индия потребовала сократить финансирование Пакистана через Азиатский банк развития – АНИ
05.05.2025
15:57
Москвичи получают сообщения о возможных ограничениях доступа в интернет 7-9 мая
05.05.2025
15:05
Швейцария в апреле зафиксировала нулевую годовую инфляцию - статуправление
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.