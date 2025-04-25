Банк России сохранил ставку на уровне 21%, несмотря на снижение инфляции

Москва, 25 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России в пятницу, 25 апреля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21.0% годовых.

Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Решение регулятора соответствовало прогнозам аналитиков и рыночным ожиданиям.

В сопроводительном заявлении ЦБ РФ объяснил свои действия сохранением высокого инфляционного давления в условиях, когда рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем он отметил, что текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться, а экономика начала постепенно возвращаться к траектории сбалансированного роста. Регулятор заявил о намерении поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.

В базовом прогнозе Банк России сузил диапазон средней ключевой ставки на 2025 год до 19.5-21.5% (февральский прогноз: 19.0-22.0%). С учетом того, что с 1 января по 27 апреля текущего года средняя ключевая ставка равна 21.0%, с 28 апреля до конца 2025 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 18.8-21.8%. Прогноз по ставке на 2026 и 2027 годы оставлен без изменений – в диапазонах 13.0-14.0% и 7.5-8.5% соответственно.

По данным ЦБ, в I квартале текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 8.3% в пересчете на год (по сравнению с 12.9% в предыдущем квартале). Показатель базовой инфляции с поправкой на сезонность в I квартале составил в среднем 8.9% в пересчете на год против 13.4% в IV квартале 2024 года. Годовая инфляция, по оценке на 21 апреля, составила 10.3%.

Прогноз Банка России по инфляции на 2025 год оставлен без изменений на уровне 7.0-8.0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики Банк России ожидает, что годовая инфляция снизится до 4.0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.

Регулятор отметил, что в снижении инфляционного давления все больше проявляется влияние жестких денежно-кредитных условий на спрос. Однако пока преждевременно судить об устойчивости складывающихся тенденций. Инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка с марта существенно не изменились, сохраняясь на повышенном уровне. В базовом сценарии Банк России ожидает, что охлаждение кредитования и высокая сберегательная активность будут способствовать снижению инфляции в ближайшие месяцы.

На среднесрочном горизонте баланс рисков для инфляции по-прежнему смещен в сторону проинфляционных, отметил ЦБ. Основные проинфляционные риски связаны с более длительным сохранением отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста и высоких инфляционных ожиданий, а также с ухудшением условий внешней торговли. Дальнейшее снижение темпов роста мировой экономики и цен на нефть в случае усиления торговых противоречий может иметь проинфляционные эффекты через динамику курса рубля. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением роста кредитования и внутреннего спроса под влиянием жестких денежно-кредитных условий. Дезинфляционное влияние может иметь и улучшение внешних условий в случае снижения геополитической напряженности.

По оценке ЦБ, денежно-кредитные условия и неценовые условия банковского кредитования остаются жесткими. С марта номинальные процентные ставки изменились разнонаправленно в различных сегментах финансового рынка. Несмотря на некоторое уменьшение депозитных ставок, сохраняется высокая склонность домашних хозяйств к сбережению. При этом рост доходов позволяет населению одновременно наращивать сбережения и потребление. Кредитная активность остается сдержанной как в розничном, так и в корпоративном сегменте.

Рынок труда пока остается жестким, полагает ЦБ. Безработица находится на исторических минимумах. Однако, по данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, постепенно снижается во многих регионах. Кроме того, наблюдаются уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы. Рост зарплат остается высоким и продолжает опережать рост производительности труда. В то же время компании, по данным опросов, планируют более умеренные индексации зарплат в 2025 году по сравнению с 2023–2024 годами.

Прогноз Банка России по росту ВВП РФ оставлен без изменений: на 2025 год - на уровне 1.0-2.0%, на 2026 год – на уровне 0.5-1.5%, на 2027 год - на уровне 1.5-2.5%.

Вместе с тем регулятор ухудшил прогноз по экспорту и импорту на 2025 год. ЦБ ожидает изменения объемов экспорта по сравнению с прошлым годом на (-1.0)-1.0% (ранее: -0.5-1.5%) и изменения объемов импорта на (-1.0)-1.0% (ранее: 0.0-2.0%).

Прогноз профицита платежного баланса на 2025 год пересмотрен в сторону понижения до 38 млрд с 48 млрд долларов, а прогноз торгового профицита пересмотрен до 111 млрд со 117 млрд долларов. Прогноз средней цены на нефть марки Brent на 2025 год пересмотрен до 60 долларов за баррель (ранее: 65), прогноз на 2026 и 2027 годы оставлен без изменений на уровне 60 долларов.

Прогноз потребительского спроса в России на текущий год также не изменился. Как ожидается, расходы домохозяйств в 2025 году вырастут на 0.5-1.5%. Инвестиции в основной капитал, согласно прогнозу, в этом году могут измениться в диапазоне 0.0-2.0%, что соответствует февральскому прогнозу.

Прогноз по приросту кредитования населения на 2025 год оставлен на уровне 1-6%. Ипотечное кредитование, по мнению ЦБ, в этом году вырастет на 3-8% (без изменений), кредитование организаций расширится на 8-13% (без изменений).

Рост денежной массы в национальном определении, как ожидается, в 2025 году составит 5-10% (без изменений), в 2026 году – 5-10% (без изменений), в 2027 году – 7-12% (без изменений).

12 мая Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 6 июня 2025 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени.