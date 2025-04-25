Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 25 апреля

Москва, 25 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
00:00 мск Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;
02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk;
02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио;
09:00 мск Розничные продажи в Великобритании;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей;
15:30 мск: Розничные продажи в Канаде;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;
17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;
N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка.