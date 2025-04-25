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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 апреля 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 25 апреля

Москва, 25 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;

02:01 мск: Индекс потребительского доверия в Великобритании Gfk;

02:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Токио;

09:00 мск Розничные продажи в Великобритании;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде за исключением продаж автомобилей;

15:30 мск: Розничные продажи в Канаде;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана, финал;

N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка.

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