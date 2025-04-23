Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 23 апреля

Москва, 23 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии, предварительно;
02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии, предварительно;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, предварительно;
07:30 мск Третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии;
09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании;
10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, предварительно;
10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции, предварительно;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, предварительно;
10:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии, предварительно;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, предварительно;
11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны, предварительно;
11:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, предварительно;
11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, предварительно;
12:00 мск: Торговый баланс еврозоны;
13:30 мск: Выступление члена Комитета по денежной политике Банка Англии Хью Пилла;
15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде;
16:00 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби;
16:35 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;
16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit, предварительно;
17:00 мск: Продажи новых домов в США;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
20:15 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;
21:00 мск: Бежевая книга ФРС США;
N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка;
N/A мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера.