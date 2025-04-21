Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 22 апреля

Москва, 21 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:45 мск Торговый баланс Новой Зеландии;
03:30 мск: Индекс цен производителей Канады;
03:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады;
04:30 мск Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;
05:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
05:00 мск: Индекс потребительского доверия в еврозоне;
05:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда;
20:40 мск: Выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари;
N/A мск: Конференция МВФ и Всемирного банка.