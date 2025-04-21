Москва, 21 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в марте снизился на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.2% в феврале (пересмотрено с -0.3%).

Аналитики прогнозировали снижение мартовского показателя на 0.2%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.