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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 апреля 2025 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:47

Число повторных обращений по безработице в США увеличилось на 41 тыс.

Москва, 17 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 12 апреля, составило 215 тыс., уменьшившись на 9 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 225 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 224 тыс., пересмотрено с 223 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 2.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 220.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 5 апреля, увеличилось на 41 тыс. и составило 1.885 млн.

Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.850 млн до 1.844 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 1 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.867 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 29 марта, сократилось на 75.3 тыс. и составило 2.015 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.95 млн.

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