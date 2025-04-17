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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 апреля 2025 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
вчера 15:41

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в марте выросло на 1.6%

Москва, 17 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в марте увеличилось на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1482 тыс. в годовом исчислении против 1459 тыс. в феврале (пересмотрено с 1456 тыс.).

Аналитики ожидали, что в марте число выданных разрешений на строительство составит 1450 тыс.

В годовом сравнении число выданных разрешений сократилось на 0.2%.

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