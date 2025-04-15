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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 апреля 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 15 апреля

Москва, 15 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:00 мск Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;

02:01 мск: Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC;

02:40 мск: Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика;

04:30 мск Протоколы предыдущего заседания Резервного Банка Австралии;

09:00 мск: Индекс оптовых цен в Германии;

09:00 мск: Изменение числа безработных в Великобритании;

09:00 мск: Средняя заработная плата в Великобритании;

09:00 мск: Уровень безработицы в Австралии;

09:45 мск Индекс потребительских цен во Франции, финал;

12:00 мск: Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW;

12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне;

12:00 мск Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW;

15:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде;

15:30 мск Индекс потребительских цен в Канаде;

15:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Канаде;

15:30 мск Объём продаж в производственном секторе Канады;

15:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка;

15:30 мск Цены на импорт в США;

16:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании.

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