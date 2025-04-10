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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 апреля 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
10.04.2025 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 10 апреля

Москва, 10 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

11:00 мск Объём промышленного производства в Италии;

13:00 мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство в Канаде;

15:30 мск Базовый индекс потребительских цен в США;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

16:30 мск: Выступление президента ФРБ Далласа Лори Логана;

17:00 мск Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:00 мск: Выступление президента ФРБ Чикаго Остана Гулсби;

19:00 мск: Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США;

N/A мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае.

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