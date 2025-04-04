Число рабочих мест вне с/х сектора США в марте выросло на 228 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 4 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в марте выросло на 228 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 137 тыс.

Данные по числу рабочих мест за февраль пересмотрены со 151 тыс. до 117 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в марте выросло на 209 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 110 тыс.

В отчёте NFP говорится, что в прошлом месяце рост занятости наблюдался в здравоохранении, сфере социальной поддержки, транспортном и складском секторах. Занятость также увеличилась в розничной торговле, что частично отражает фактор завершения забастовок. Сокращение рабочих мест произошло в федеральном правительстве.

В секторе здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 77.8 тыс., в сфере частных образовательных услуг уменьшилось на 1 тыс., в сфере профессиональных и деловых услуг увеличилось на 3 тыс.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли расширилась на 43 тыс., в том числе количество сотрудников в барах и ресторанах выросло почти на 30 тыс. В розничной торговле число рабочих мест повысилось на 23.7 тыс., в оптовой торговле сократилось на 2 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы расширился почти на 23 тыс.

Число сотрудников в финансовом секторе увеличилось на 9 тыс., в сфере информационных технологий сократилось на 2 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 2.5 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест выросло на 13 тыс. после повышения на 14 тыс. в феврале. В обрабатывающем секторе число рабочих мест выросло на 1 тыс. после повышения на 8 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест в целом сократилось на 2 тыс., однако занятость в сфере газо- и нефтедобычи увеличилась на 0.2 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест выросло в целом на 19 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем, однако в федеральном правительстве зафиксировано сокращение на 4 тыс. В годовом сравнении число госслужащих уменьшилось на 5 тыс. до 23.61 млн человек.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в марте вырос на 0.1 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 4.2%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 4.1%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы с полной занятостью. Число безработных за месяц выросло на 31 тыс. до 7.08 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, в марте увеличилось на 201 тыс. до 163.51 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, уменьшилось на 56 тыс. до 102.43 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения выросла на 232 тыс. до 170.59 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы (participation rate) повысился на 0.1 п.п. по сравнению в предыдущим месяцем составил 62.5%. До начала пандемии COVID-19 - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

По сравнению с мартом 2024 года численность не учтённых в составе рабочей силы граждан выросла на 2,445 млн человек.

Число граждан, которые не могут найти работу на протяжении шести месяцев и более, в марте выросло с учётом сезонных колебаний на 40 тыс. до 1.495 млн, составив 21.3% от общего числа безработных против 20.9% месяцем ранее и 20.6% в марте 2024 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу сократилось на 3 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.313 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, выросло на 459 тыс. до 135.14 млн. Число сотрудников с неполной занятостью уменьшилось на 44 тыс. до 28.47 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) сократилось на 157 тыс. до 4.78 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, снизился на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 7.9% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в марте 2024 года альтернативный уровень безработицы составлял 7.3% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в марте составила 34.2 часа, не изменившись по сравнению с пересмотренным с 34.1 февральским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 36.00 долл против 35.91 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.25%. В феврале почасовая зарплата выросла на 0.2% (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали повышение мартовского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата в марте выросла на 3.8% против 4.0% в феврале.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.9%.

Средняя недельная заработная плата в марте выросла до 1231.20 долл в сравнении с 1228.12 долл месяцем ранее.