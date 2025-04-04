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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 апреля 2025 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
04.04.2025 15:42

Средняя продолжительность рабочей недели в США в марте не изменилась, средняя зарплата умеренно выросла

Москва, 4 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в марте составила 34.2 часа, не изменившись по сравнению с пересмотренным с 34.1 февральским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 36.00 долл против 35.91 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.25%. В феврале почасовая зарплата выросла на 0.2% (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали повышение мартовского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата в марте выросла на 3.8% против 4.0% в феврале.

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 3.9%.

Средняя недельная заработная плата в марте выросла до 1231.20 долл в сравнении с 1228.12 долл месяцем ранее.

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