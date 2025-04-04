Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 4 апреля

Москва, 4 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:30 мск Расходы домохозяйств Японии;
08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии;
09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии;
09:45 мск Объём промышленного производства во Франции;
11:00 мск: Розничные продажи в Италии;
11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании;
15:30 мск: Уровень занятости в Канаде;
15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде;
15:30 мск Средняя почасовая заработная плата в США;
15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США;
15:30 мск: Уровень безработицы в США;
18:25 мск Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;
19:00 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;
19:45 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера.