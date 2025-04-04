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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 апреля 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
04.04.2025 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 4 апреля

Москва, 4 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск Расходы домохозяйств Японии;

08:45 мск: Уровень безработицы в Швейцарии;

09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии;

09:45 мск Объём промышленного производства во Франции;

11:00 мск: Розничные продажи в Италии;

11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании;

15:30 мск: Уровень занятости в Канаде;

15:30 мск: Уровень безработицы в Канаде;

15:30 мск Средняя почасовая заработная плата в США;

15:30 мск: Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США;

15:30 мск: Уровень безработицы в США;

18:25 мск Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

19:00 мск: Выступление вице-председателя ФРС США Майкла Барра;

19:45 мск: Выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера.

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