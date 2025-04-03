Число повторных обращений по безработице в США достигло максимального уровня более чем за 3 года

Москва, 3 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 29 марта, составило 219 тыс., уменьшившись на 6 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 225 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 225 тыс., пересмотрено с 224 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 1.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 223 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 22 марта, выросло на 56 тыс. и составило 1.903 млн, достигнув максимального уровня с 13 ноября 2021 года.

Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.856 млн до 1.847 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 2.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.871 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 15 марта, сократилось на 46.6 тыс. и составило 2.11 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.04 млн.