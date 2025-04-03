Число объявленных корпоративных увольнений в США в марте достигло максимального уровня с мая 2020 года

Москва, 3 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., общее число объявленных корпоративных увольнений в США в марте выросло на 60% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 275.24 тыс. против 172.02 тыс. в феврале. Показатель достиг максимального уровня за период с мая 2020 года.

Объявления о сокращении рабочих мест в марте были в основном связаны с планами Департамента эффективности правительства [DOGE] по ликвидации должностей в федеральном правительстве. В феврале-марте с действиями DOGE были связаны 280.3 тыс. планов увольнений федеральных работников и подрядчиков, затронувшими 27 агентств. Еще 4.43 тыс. сокращений рабочих мест произошли в результате снижения объемов федеральной помощи или прекращения контрактов, что в основном затронуло некоммерческие и медицинские организации.

По сравнению с мартом 2024 года показатель вырос на 205%.

Всего в январе-марте было объявлено о планируемом увольнении 497.05 тыс. сотрудников, что оказалось на 93% больше, чем в аналогичный период 2024 года, и на 227% больше, чем в предыдущем квартале. Трехмесячный показатель достиг максимального уровня за период с I квартала 2009 года.