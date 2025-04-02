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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 апреля 2025 г.ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в...
сегодня 15:22

ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в марте выросло на 155 тыс.

Москва, 2 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в марте выросло с учётом сезонных колебаний на 155 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 118 тыс.

В феврале число рабочих мест увеличилось на 84 тыс., пересмотрено с 77 тыс.

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в марте выросло на 52 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) увеличилось на 43 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) повысилось на 59 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг выросло на 132 тыс., в сферах производства, добычи полезных ископаемых и строительства увеличилось на 24 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 4 апреля.

Аналитики прогнозируют увеличение в рамках отчета NFP числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в марте на 137 тыс. после расширения на 151 тыс. месяцем ранее.

Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, не изменится и составит 4.1%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

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