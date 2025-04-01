Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 2 апреля

Москва, 1 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск Денежная база в Японии;
03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии;
09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции;
10:00 мск Изменение числа безработных в Испании;
15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP;
17:00 мск: Объём фабричных заказов в США;
17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
23:00 мск: Выступление президента США Дональда Трампа;
N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии.