Курс доллара 85.4963   Курс евро 92.4276  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости1 апреля 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 2 апреля

Москва, 1 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Денежная база в Японии;

03:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии;

09:45 мск: Отчёт по исполнению госбюджета Франции;

10:00 мск Изменение числа безработных в Испании;

15:15 мск: Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP;

17:00 мск: Объём фабричных заказов в США;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

23:00 мск: Выступление президента США Дональда Трампа;

N/A мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии.

Другие новости

сегодня
19:22
Причина сбоя в работе сервиса ГИБДД неизвестна, однако он устранен - РКН
сегодня
19:07
Российский "Тяжмаш" обсуждает с властями Эквадора реализацию новых проектов в сфере ГЭС
сегодня
18:54
Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника снизился на 1,62%
сегодня
18:32
Австрия выдвинула на пост вице-президента Европейского инвестбанка экс-канцлера - ТВ
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 2 апреля
сегодня
18:16
Проект об исключении ипотечного долга из оснований для банкротства физлиц внесен в Госдуму
сегодня
17:58
Лавров: Путин на встрече СБ попросил рассказать о встрече с США по черноморской инициативе
сегодня
17:53
ПУТИН НА СОВЕЩАНИИ С ПОСТОЯННЫМИ ЧЛЕНАМИ СОВБЕЗА ПОПРОСИЛ РАССКАЗАТЬ О ВСТРЕЧЕ С США ПО ВОЗОБНОВЛЕНИЮ ЧЕРНОМОРСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ - ЛАВРОВ
сегодня
17:25
Глава "Иннопрактики" рассказала о поддержке компаний для технологического лидерства России
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.