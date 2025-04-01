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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 апреля 2025 г.Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing СШ...
сегодня 17:09

Ценовая компонента индекса ISM Manufacturing США в марте вновь указала на рост инфляционных рисков

Москва, 1 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента индекса деловой активности в обрабатывающем секторе США (ISM Manufacturing), указывающая на изменение цен в промышленности, в марте выросла до 69.4 против 62.4 месяцем ранее.

Ценовая компонента по-прежнему превышает пороговую отметку 50 пунктов, отделяющую рост от спада, что указывает на сохранение инфляционного давления в промышленности США.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 65.0.

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