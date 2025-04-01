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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 апреля 2025 г.Индекс PMI Manufacturing США за март пересмотре...
сегодня 17:05

Индекс PMI Manufacturing США за март пересмотрен в сторону повышения

Москва, 1 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в обрабатывающем секторе США (PMI Manufacturing) за март пересмотрен в сторону повышения, составив 50.2 против 49.8 в предварительном отчёте.

Таким образом, индекс превысил пороговую отметку 50.0, указывая на расширение деловой активности в обрабатывающем секторе США, но медленнее, чем в феврале.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра на уровне 49.8.

В феврале значение индекса составило 52.7.

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