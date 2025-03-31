Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 1 апреля

Москва, 31 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:01 мск Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC;
02:30 мск: Уровень безработицы в Японии;
02:50 мск: Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan;
02:50 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan;
03:30 мск: Розничные продажи в Австралии;
03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, финал;
04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin);
06:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
06:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;
09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;
09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии;
10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании;
10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии;
10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии;
10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, финал;
10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, финал;
11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, финал;
11:00 мск: Уровень безработицы в Италии;
11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, финал;
12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, предварительно;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, предварительно;
12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне;
15:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
16:00 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады;
16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit, финал;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США;
17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли;
17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США;
17:00 мск: Расходы на строительство в США;
N/A мск: Индекс экономического оптимизма в США (RCM/TIPP);
N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США.