Курс доллара 85.4963   Курс евро 92.4276  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости31 марта 2025 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 1 апреля

Москва, 31 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC;

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии;

02:50 мск: Индекс деловой активности крупнейших производителей Японии Tankan;

02:50 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Японии Tankan;

03:30 мск: Розничные продажи в Австралии;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии, финал;

04:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin);

06:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

06:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании;

09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Испании;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии;

10:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Италии;

10:50 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции, финал;

10:55 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии, финал;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны, финал;

11:00 мск: Уровень безработицы в Италии;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании, финал;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне, предварительно;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне, предварительно;

12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне;

15:30 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;

16:00 мск: Выступление президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit, финал;

17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли;

17:00 мск: Индекс уплаченных цен в производственном секторе США;

17:00 мск: Расходы на строительство в США;

N/A мск: Индекс экономического оптимизма в США (RCM/TIPP);

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США.

Другие новости

вчера
19:50
ЦЕНА НЕФТИ МАРКИ BRENT ПОДНЯЛАСЬ ВЫШЕ $75 ЗА БАРРЕЛЬ ВПЕРВЫЕ С 25 ФЕВРАЛЯ - ДАННЫЕ ТОРГОВ
вчера
19:24
Шесть стран и Каллас поддерживают заморозку активов РФ до окончания конфликта на Украине
вчера
19:07
Российский рынок акций завершил основные торги понедельника умеренным снижением
вчера
19:01
Трутнев в Виндхуке обсудит с руководством Намибии развитие экономических отношений с РФ
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 1 апреля
вчера
18:13
Комитет Госдумы поддержал расширение полномочий кабмина РФ при исполнении бюджета-2025
вчера
17:50
Официальный курс юаня на вторник - 11,71 руб, доллара - 85,5 руб, евро - 92,43 руб
вчера
17:27
Словакия получит от ЕС 101 млн евро на реализацию энергетических проектов на Украине - МИД
вчера
17:05
ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в марте умеренно вырос
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.