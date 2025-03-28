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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 марта 2025 г.Годовая базовая инфляция в США в феврале выросл...
28.03.2025 15:47

Годовая базовая инфляция в США в феврале выросла на 2.8%

Москва, 28 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в феврале вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В январе базовая инфляция увеличилась на 0.3%.

В годовом сравнении базовый индекс core PCE в феврале вырос на 2.8% против 2.7% в январе (пересмотрено с +2.6%).

Головной ценовой индекс расходов на личное потребление в США (индекс PCE) в феврале вырос на 2.5% в годовом сравнении, как и в январе.

По сравнению с предыдущим месяцем головной индекс расходов на личное потребление вырос на 0.3% после повышения на 0.3% в январе.

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