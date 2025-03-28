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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 марта 2025 г.Личные доходы американских потребителей в февра...
28.03.2025 15:42

Личные доходы американских потребителей в феврале увеличились на 0.8%, личные расходы выросли на 0.4%

Москва, 28 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в феврале выросли на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.7% в январе (пересмотрено с +0.9%).

Аналитики прогнозировали рост февральского показателя на 0.4%.

Реальные располагаемые доходы населения в прошлом месяце выросли на 0.5% после повышения на 0.3% в январе (пересмотрено с +0.6%).

Личные расходы американских потребителей в феврале увеличились на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.3% в январе (пересмотрено с -0.2%).

Аналитики ожидали повышения потребительских расходов в феврале на 0.5%.

Норма сбережений в феврале составила 4.6% против 4.3% месяцем ранее (пересмотрено с 4.6%).

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