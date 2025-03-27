Курс доллара 84.2065   Курс евро 92.0029  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости27 марта 2025 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
сегодня 15:41

Число повторных обращений по безработице в США сократилось на 25 тыс.

Москва, 27 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 22 марта, составило 224 тыс., уменьшившись на 1 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 225 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 225 тыс., пересмотрено с 223 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 4.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 224 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 15 марта, сократилось на 25 тыс. и составило 1.856 млн.

Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.892 млн до 1.881 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 2.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.870 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 8 марта, сократилось на 30.15 тыс. и составило 2.15 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.04 млн.

Другие новости

сегодня
16:30
РОССИЯ ВИДИТ ИНТЕРЕС США К РЯДУ РОССИЙСКИХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СФЕРЕ СЖИЖЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА - ГЛАВА РФПИ ДМИТРИЕВ
сегодня
16:24
Снижение мировых цен на пшеницу вряд ли отразится на сельхозэкспорте РФ - эксперт
сегодня
16:06
ЦБ РФ увидел оправдание жесткой ДКП в тратах россиян
сегодня
16:01
Эксперты после введения импортных пошлин США на медь ожидают спада ажиотажа и снижения цен
сегодня
15:41
Число повторных обращений по безработице в США сократилось на 25 тыс.
сегодня
15:38
Cтроительство малой АЭС в Узбекистане будет под контролем МАГАТЭ – пресс-служба президента
сегодня
15:36
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 1 тыс.
сегодня
15:34
Объём товарных запасов на оптовых складах в США в феврале вырос на 0.3%
сегодня
15:34
СФ намерен пригласить Оверчука рассказать 16 апреля о евразийской интеграции – повестка
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.