Число повторных обращений по безработице в США сократилось на 25 тыс.

Москва, 27 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 22 марта, составило 224 тыс., уменьшившись на 1 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 225 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 225 тыс., пересмотрено с 223 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 4.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 224 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 15 марта, сократилось на 25 тыс. и составило 1.856 млн.

Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.892 млн до 1.881 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 2.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.870 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 8 марта, сократилось на 30.15 тыс. и составило 2.15 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.04 млн.