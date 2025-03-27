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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 марта 2025 г.ВВП США в IV квартале 2024 года вырос на 2.4%
сегодня 15:32

ВВП США в IV квартале 2024 года вырос на 2.4%

Москва, 27 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным финального отчёта Бюро экономического анализа Министерства торговли США, ВВП США в IV квартале 2024 года вырос на 2.4% по сравнению с предыдущим кварталом в пересчете на год.

Ранее сообщалось о росте ВВП на 2.3%.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

Во III квартале ВВП США вырос на 3.1%.

По итогам 2024 года ВВП США расширился на 2.8% после повышения на 2.9% в 2023 году.

Согласно текущему прогнозу ФРС, в 2025 году реальный ВВП США вырастет на 1.7% (прогноз пересмотрен с +2.1%).

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