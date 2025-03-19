Глава ФРС США Джером Пауэлл: «Мы не будем торопиться со снижением ставок»

Москва, 19 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду вечером, 19 марта, пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что пока не может сказать, как именно увеличение тарифов [на импорт] повлияет на инфляцию, но надеется, что повышение цен, если случится, будет временным, и долгосрочного роста ожидаемой инфляции не будет.

Он отметил, что в настоящий момент инфляция снижается, хотя и находится выше целевого уровня в 2%, в то время как инфляционные ожидания выросли из-за сообщений об импортных тарифах, вводимых администрацией президента Дональда Трампа. По словам Пауэлла, из-за новых тарифов «прогресс с замедлением инфляции» может быть отсрочен.

Глава ФРС также заявил, что рынок труда остается стабильным, однако потребительские расходы замедляются, опросы свидетельствуют о возросшей экономической и политической неопределенности, на денежных рынках наблюдаются «некоторые признаки повышения напряженности».

По словам Пауэлла, новая администрация Белого дома проводит значительные изменения в политике, но наибольшее значение будет иметь их конечный эффект, поэтому члены ФРС предпочитают не спешить и подождать появления большей ясности. Отвечая на вопрос репортера о возможности снижения ключевой ставки в мае, Пауэлл заявил: «Мы не будем торопиться со снижением ставок».

Глава ФРС отметил, что вероятность рецессии в экономике США немного выросла, но она невысока. В случае ухудшения ситуации на рынке труда Комитет готов возобновить смягчение денежно-кредитной политики. Но если экономика останется сильной, ФРС сможет «сохранять сдержанность политики» более длительное время.

Напомним, по итогам состоявшегося 18-19 марта заседания Федерального Комитета по открытым рынкам (FOMC) целевой диапазон ставки по федеральным фондам был оставлен без изменений на уровне 4.25-4.50%. Решение совпало с прогнозом аналитиков.

Вместе с тем, начиная с апреля, Комитет решил замедлить темпы сокращения своих вложений в ценные бумаги, снизив ежемесячный лимит выкупа казначейских облигаций с 25 млрд до 5 млрд долларов. Ежемесячный лимит выкупа агентских долговых обязательств и агентских ценных бумаг, обеспеченных ипотечными активами, сохранен на уровне 35 млрд долларов.

Пауэлл заявил, что решение о замедлении сворачивания баланса ФРС (по статье вложений в казначейские бонды) является техническим, сейчас наступило «хорошее время» для такого шага. Однако у ФРС нет планов по замедлению темпов сокращения вложений в агентские бонды (MBS), регуляторы хотели бы полностью избавиться от этих бумаг.

По мнению аналитиков, комментарии Пауэлла свидетельствуют о том, что ФРС находится в режиме ожидания, не желая корректировать ключевую ставку в условиях сохранения высокой неопределенности. Члены FOMC предпочитают сохранять осторожность, поскольку решения новой администрации Белого дома могут преподнести сюрпризы. Регуляторы опасаются негативного влияния на инфляцию импортных тарифов, которые могут подтолкнуть цены наверх, но долгосрочные инфляционные ожидания, по мнению ФРС, остаются стабильными.

В ходе пресс-конференции Джером Пауэлл с уверенностью говорил о том, что американская экономика по-прежнему сильна, рынок труда стабилен, а риски рецессии невелики. Однако исследования независимых экспертов отличаются от оценок ФРС, указывая на ухудшение потребительских настроений в США до уровней периода рецессий, на рост ожиданий сокращения доходов домохозяйств и резкое увеличение доли респондентов, ожидающих ужесточения условий ведения бизнеса.

Реакция фондовых индексов США на решение FOMC и комментарии главы ФРС оказалась позитивной. К закрытию торгов на NYSE 19 марта индексы DJIA, S&P 500 и Nasdaq Composite выросли на 0.9-1.4%.

Индекс доллара США к 23:00 мск 19 марта достиг отметки 103.53 (+0.3%). Пара EUR/USD повысилась к 1.0898 в сравнении с 1.0869 за минуту до публикации результатов заседания FOMC, пара USD/JPY к 23:00 мск снизилась до 148.789 от 149.906 по состоянию на 20:59 мск.

Доходность 2-летних казначейских облигаций к закрытию торгов снизилась на 6.1 б.п. до 3.987%, доходность 10-летних казначейских облигаций уменьшилась на 2.2 б.п. до 4.541%, доходность 30-летних казначейских облигаций повысилась на 2.6 б.п. до 4.790%.