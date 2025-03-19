ФРС США оставила ключевую ставку неизменной, экономический прогноз пересмотрен в худшую сторону

Москва, 19 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В среду, 19 марта, были объявлены итоги заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC). Члены Комитета приняли решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 4.25-4.50%.

Вместе с тем, начиная с апреля, Комитет замедлит темпы сокращения своих вложений в ценные бумаги, снизив ежемесячный лимит выкупа казначейских облигаций с 25 млрд до 5 млрд долларов. Ежемесячный лимит выкупа агентских долговых обязательств и агентских ценных бумаг, обеспеченных ипотечными активами, сохранен на уровне 35 млрд долларов.

После заседания FOMC были опубликованы обновлённые прогнозы членов ФРС по ключевой ставке и перспективам американской экономики. По сравнению с декабрьской оценкой медианный прогноз членов ФРС по ставке, указывающий на перспективы монетарной политики, оставлен прежним, но изменены диапазоны средних прогнозов по ставке.

В 2025 году ожидается ставка по федеральным фондам на уровне 3.9% (без изменений относительно декабрьского прогноза), в 2026 году – 3.4% (без изменений), в 2027 году – 3.1% (без изменений). В долгосрочной перспективе ставка ожидается на уровне 3.0% (без изменений).

Средний прогноз по ставке, из которого исключены по три экстремума с обоих концов кривой (central tendency), на 2025 год повышен до 3.9-4.4% (ранее: 3.6-4.1%), на 2026 год повышен до 3.1-3.9% (ранее: 3.1-3.6%), на 2027 год сохранен в диапазоне 2.9-3.6%. Прогноз на долгосрочную перспективу понижен до 2.6-3.6% (ранее: 2.8-3.6%).

Кроме того, по итогам заседания ФРС понизила прогноз по динамике ВВП США и ухудшила прогноз по инфляции на 2025-2026 г.г.

В данный момент медианный прогноз членов ФРС предполагает, что реальный ВВП США в 2025 году увеличится на 1.7% (ранее: 2.1%), в 2026 году вырастет на 1.8% (ранее: 2.0%), в 2027 году повысится на 1.8% (ранее: 1.9%). В долгосрочной перспективе ожидается среднегодовой рост ВВП на 1.8% (без изменений).

Медианный прогноз по уровню безработицы в США на 2025 год составил 4.4% (ранее: 4.3%); на 2026 год: 4.3% (без изменений); на 2027 год: 4.3% (без изменений); на долгосрочную перспективу: 4.2% (без изменений).

Медианный прогноз по головной инфляции (рассчитываемой на основе индекса PCE) составил на 2025 год: 2.7% (ранее: 2.5%); на 2026 год: 2.2% (ранее: 2.1%); на 2027 год: 2.0% (без изменений); на долгосрочную перспективу: 2.0% (без изменений).

Медианный прогноз по базовой инфляции (рассчитываемой на основе индекса Core PCE) составил на 2025 год: 2.8% (ранее: 2.5%); на 2026 год: 2.2% (без изменений); на 2027 год: 2.0% (без изменений).