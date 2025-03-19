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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 марта 2025 г.EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на...
вчера 17:34

EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на 1.7 млн барр., запасы нефтепродуктов сократились на 3.3 млн барр.

Москва, 19 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 14 марта, вырос на 1.7 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали увеличение запасов нефти на 1.7 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 0.5 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 2.4 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 2.8 млн барр.

Аналитики ожидали расширения запасов дистиллятов на 0.1 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) выросли на 0.3 млн барр., составив 395.9 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR на 237 млн барр. ниже, чем в 2021 году. Ранее глава Минэнерго США сообщил, что его ведомство планирует запросить у правительства около 20 млрд долларов на восстановление SPR до его максимального уровня, но реализация этой инициативы может занять несколько лет.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе уменьшились на 1.0 млн барр. и составили 23.5 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.573 млн барр. в сутки против 13.575 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 14 марта, выросли на 4.59 млн барр., запасы бензина снизились на 1.71 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 2.15 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing сократились на 1.14 млн барр.

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