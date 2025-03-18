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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 марта 2025 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
вчера 15:43

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в феврале сократилось на 1.2%

Москва, 18 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в феврале уменьшилось на 1.2% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1456 тыс. в годовом исчислении против 1473 тыс. в январе (пересмотрено с 1483 тыс.).

Аналитики ожидали, что в феврале число выданных разрешений на строительство составит 1450 тыс.

В годовом сравнении число выданных разрешений сократилось на 6.8%.

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