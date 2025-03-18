Цены на импорт в США в феврале выросли на 0.4%, цены на экспорт увеличились на 0.1%

Москва, 18 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в феврале выросли на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в январе (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали снижение показателя в феврале на 0.1%.

По сравнению с февралём 2024 года цены на импорт повысились на 2.0%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 0.1% после повышения на 1.3% в январе.

По сравнению с февралём 2024 года цены на экспорт выросли на 2.1%.