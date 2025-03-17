Объём товарно-материальных запасов компаний США в январе вырос на 0.3%

Москва, 17 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в январе вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после сокращения на 0.2% в декабре.

Объём продаж товарно-материальных запасов в январе сократился на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после повышения на 1.0% в декабре (пересмотрено с +0.8%).

Соотношение запасов к продажам составило 1.37 против 1.38 годом ранее.