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mfd.ruНовостиФинансовые новости17 марта 2025 г.Индекс деловой активности на рынке жилья США в ...
вчера 17:26

Индекс деловой активности на рынке жилья США в марте снизился

Москва, 17 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в марте составил 39 пунктов против 42 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали сохранение индекса на уровне 42.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора, ниже 50 пунктов – на спад деловой активности в сфере жилищного строительства.

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