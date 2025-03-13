Число повторных обращений по безработице в США сократилось на 27 тыс.

Москва, 13 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 8 марта, составило 220 тыс., уменьшившись на 2 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 226 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 222 тыс., пересмотрено с 221 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 1.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 226 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 1 марта, сократилось на 27 тыс. и составило 1.870 млн.

Показатель предыдущей недели остался без пересмотра на уровне 1.897 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 6.25 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.872 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 22 февраля, увеличилось на 70.6 тыс. и составило 2.265 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.144 млн.