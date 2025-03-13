Индекс цен производителей США в феврале не изменился по сравнению с январём

Москва, 13 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в феврале не изменился по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.6% в январе (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали увеличение февральского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении индекс PPI вырос на 3.2% против 3.7% в январе (пересмотрено с 3.5%).

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 3.3%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в феврале снизился на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в январе (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали увеличение февральского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении индекс PPI core вырос на 3.4% против 3.8% в январе (пересмотрен с 3.6%).

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 3.5%.