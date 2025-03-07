Число рабочих мест вне с/х сектора США в январе выросло на 151 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 7 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в феврале выросло на 151 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 159 тыс.

Данные по числу рабочих мест за январь пересмотрены со 143 тыс. до 125 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в феврале выросло на 140 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 111 тыс.

В отчёте NFP говорится, что в прошлом месяце рост занятости наблюдался в здравоохранении, финансовом, транспортном, складском секторах и сфере социальной поддержки. Число рабочих мест сократилось в сфере федерального управления.

В секторе здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 63.1 тыс., в сфере частных образовательных услуг увеличилось на 9.6 тыс., в сфере профессиональных и деловых услуг сократилось на 2 тыс.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли уменьшилась на 16 тыс., в том числе количество сотрудников в барах и ресторанах сократилось на 27.5 тыс. В розничной торговле число рабочих мест снизилось на 6.3 тыс., в оптовой торговле - увеличилось на 8.8 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы расширился на 17.8 тыс.

Число сотрудников в финансовом секторе увеличилось на 21 тыс., в сфере информационных технологий – на 5 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась почти на 10 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест выросло на 19 тыс. после повышения на 2 тыс. в январе. В обрабатывающем секторе число рабочих мест выросло на 10 тыс. после сокращения на 5 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест в целом выросло на 5 тыс., однако занятость в сфере газо- и нефтедобычи сократилась на 0.9 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест выросло на 11 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем, однако в аппарате федерального управления и почтовой службе занятость сократилась на 10.2 тыс. В годовом сравнении число госслужащих увеличилось на 128 тыс. до 23.62 млн человек.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в феврале вырос на 0.1 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составил 4.1%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 4.0%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы с полной занятостью. Число безработных за месяц выросло на 203 тыс. до 7.05 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, в феврале сократилось на 588 тыс. до 163.3 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, выросло на 546 тыс. до 102.49 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения сократилась на 385 тыс. до 170.36 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы (participation rate) снизился на 0.2 п.п. по сравнению в предыдущим месяцем составил 62.4%. До начала пандемии COVID-19 - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

По сравнению с февралём 2024 года численность не учтённых в составе рабочей силы граждан выросла на 2,305 млн человек.

Число граждан, которые не могут найти работу на протяжении шести месяцев и более, в феврале выросло с учётом сезонных колебаний на 12 тыс. до 1.46 млн, составив 20.9% от общего числа безработных против 21.1% месяцем ранее и 18.5% в феврале 2024 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу увеличилось на 81 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 3.32 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, сократилось на 1220 тыс. до 134.7 млн. Число сотрудников с неполной занятостью выросло на 610 тыс. до 28.5 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) увеличилось на 460 тыс. до 4.94 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, вырос на 0.5 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 8.0% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в феврале 2024 года альтернативный уровень безработицы составлял 7.3% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в феврале составила 34.1 часа, не изменившись по сравнению с январским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 35.93 долл против 35.83 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.3%. В январе почасовая зарплата выросла на 0.4% (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики прогнозировали повышение февральского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата в феврале выросла на 4.0% против 3.9% в январе (пересмотрено с +4.1%).

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 4.1%.

Средняя недельная заработная плата в феврале выросла до 1225.21 долл в сравнении с 1221.80 долл месяцем ранее.