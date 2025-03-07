Средняя продолжительность рабочей недели в США в феврале не изменилась, средняя зарплата умеренно выросла

Москва, 7 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в феврале составила 34.1 часа, не изменившись по сравнению с январским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 35.93 долл против 35.83 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.3%. В январе почасовая зарплата выросла на 0.4% (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики прогнозировали повышение февральского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении средняя почасовая зарплата в феврале выросла на 4.0% против 3.9% в январе (пересмотрено с +4.1%).

Аналитики прогнозировали повышение зарплаты в годовом сравнении на 4.1%.

Средняя недельная заработная плата в феврале выросла до 1225.21 долл в сравнении с 1221.80 долл месяцем ранее.