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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 марта 2025 г.Объём товарных запасов на оптовых складах в США...
вчера 18:12

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в январе вырос на 0.8%

Москва, 6 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в январе вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после снижения на 0.4% в декабре (пересмотрено с -0.5%).

Аналитики прогнозировали повышение январского показателя на 0.7%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в январе сократился на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 1.4% в декабре (пересмотрено с +1.0%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в январе составил 1.33 против 1.36 годом ранее.

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