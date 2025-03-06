Число повторных обращений по безработице в США выросло на 42 тыс.

Москва, 6 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 1 марта, составило 221 тыс., уменьшившись на 21 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 236 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 242 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 0.25 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 224.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 22 февраля, выросло на 42 тыс. и составило 1.897 млн.

Показатель предыдущей недели пересмотрен с 1.862 млн до 1.855 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 2.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.866 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 15 февраля, сократилось на 29 тыс. и составило 2.195 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.121 млн.