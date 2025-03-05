Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1.46 млн барр.

Москва, 5 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 28 февраля, сократились на 1.455 млн барр., запасы бензина снизились на 1.249 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 1.136 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, увеличились на 1.63 млн барр.

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.2 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.5 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 0.5 млн барр.